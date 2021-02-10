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Происшествия

Скандал на 3 млрд: на российское подразделение H&M завели уголовное дело

Федеральная таможенная служба (ФТС) завела уголовное дело в отношении российского подразделения H&M, сообщает Bloomberg.

Налоги. Бизнес.
Налоги. Бизнес.
Pixabay.com

Компанию заподозрили в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд рублей.

ФТС считает, что российское подразделение сети по продаже одежды не включило в декларации 2016−2019 годов часть лицензионных сборов, которые она платит материнской компании.

Источники агентства говорят, что дело на H&M завели еще в декабре. Пресс-служба головной компании в Стокгольме подтвердила, что против российской дочки ведется расследование, но подробностей приводить не стала.

В российском подразделении заявили Forbes, что не получали информации от российских органов власти, а также отметили, что компания платит все налоги.

«Мне до конца не очень понятно, все-таки эта компания работает в России не первый день, я уверен, она точно знает, как платить таможенные пошлины. Поэтому как могла возникнуть такая огромная недоплата, до конца не ясно. Дело громкое, надо разбираться в деталях», — прокомментировал Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK.

Bloomberg пишет, что H&M в 2019 году провела аудит и выплатила недостающие 3 млрд рублей. Тем не менее компании все равно может грозить штраф, который вдвое превышает эту сумму, пишет bfm.ru. А высшему руководству российского подразделения может грозить тюремный срок.

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