Рыбак обнаружил человеческие останки на берегу Катуни

В Республике Алтай в урочище «Каянча» на берегу Катуни рыбак наткнулся на человеческие кости.

66-летний житель Кемеровской области обратился в полицию. Правоохранители приехали на место, провели осмотр и изъяли череп и кости скелета.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Назначена геномная экспертиза, по результатам которой будет установлена личность человека», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Ранее неподалеку от Бийска рабочие прокладывали кабель в селе Фоминское и случайно наткнулись на скелет, который мог пролежать в земле четверть века.