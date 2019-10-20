Скончался участник ДТП, в котором разбился сын бывшего антикоррупционера Надвоцкого

19 октября в больнице умер барнаулец Константин Малютин. 21 сентября вместе с сыном бывшего полицейского Вадима Надвоцкого, находящегося под следствием по обвинению во взятке, он попал в серьезную аварию.

Как стало известно altapress.ru, Константин скончался не приходя в сознание. Все время после аварии он находился в коме.

Парень работал в ГИБДД, играл в футбол. Ему было 27 лет.

Как произошла авария?

ДТП с участием Константина Малютина и Вячеслава Надвоцкого произошло в лесном массиве в 100 метрах от озера Бирюзовая Катунь Алтайского района.

Автомобиль BMW 335XI, зарегистрированный на 25-летнего барнаульца Михаила Игоревича Переверзева, слетел с дороги в овраг и врезался в дерево. Машина пострадала настолько, что восстановлению не подлежала.

Кто именно из двух парней в момент ДТП находился за рулем, достоверно не известно. Также нет подтвержденной информации относительно того, были ли участники аварии пьяны.

В результате опрокидывания автомобиля Вячеслав Надвоцкий получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. Две девушки, находившиеся также в машине, были доставлены в больницу с аналогичными травмами.

Позже В ГИБДД по Алтайскому краю сообщили, что сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку и выясняют все обстоятельства происшедшего.