Скончался подросток, который впал в кому после посещения аквапарка в Новосибирске

16-летний подросток, который 8 января застрял в одной из конструкций новосибирского аквапарка «Аквамир» и наглотался воды, умер в больнице, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, подросток пережил клиническую смерть и впал в кому после ЧП. По словам очевидцев, он нырнул и не смог вынырнуть.

«Его доставили из аквапарка на искусственной вентиляции легких, на которой он и находился до сегодняшних 3 часов утра (23.00 мск). В сознание он не приходил», — сообщили в региональном минздраве.

По данным областной прокуратуры, подросток из Кемерово отдыхал в аквапарке вместе со своими родителями. Его нога застряла в металлической конструкции одного из бассейнов, и он начал тонуть.

После проведения реанимационных мероприятий в тяжелом состоянии подростка госпитализировали.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей».