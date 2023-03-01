Скончался полицейский, в которого случайно выстрелил коллега в Сибири

Напомним, инцидент произошел 27 февраля.
Мужчину с огнестрельным ранением брюшной полости госпитализировали. По данным МВД, выстрел был непроизвольный.
Сейчас проводят служебную проверку. По ее итогам к ответственности привлекут полицейского, его непосредственных руководителей и сотрудников, ведущих служебную подготовку.
Ранее инспектор ГИБДД застрелил водителя во время погони. Следователи изъяли гильзы, изучают необходимые документы. Назначили судебно-медицинские, баллистическая и другие экспертизы.