1 марта
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Происшествия

Скончался полицейский, в которого случайно выстрелил коллега в Сибири

Сотрудник ППС, которого во время патрулирования города Калачинска Омской области ранил напарник, умер в больнице, сообщает ТАСС.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Напомним, инцидент произошел 27 февраля.

Мужчину с огнестрельным ранением брюшной полости госпитализировали. По данным МВД, выстрел был непроизвольный.

Сейчас проводят служебную проверку. По ее итогам к ответственности привлекут полицейского, его непосредственных руководителей и сотрудников, ведущих служебную подготовку.

Ранее инспектор ГИБДД застрелил водителя во время погони. Следователи изъяли гильзы, изучают необходимые документы. Назначили судебно-медицинские, баллистическая и другие экспертизы.

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