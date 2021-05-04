Скорая помощь насмерть сбила сибиряка, ночью перебегавшего «трассу смерти»

В Омской области машина скорой помощи насмерть сбила неизвестного мужчину, решившего перебежать дорогу перед спецтранспортом, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло в два часа ночи 4 мая на трассе Тюмень — Омск, которую местные жители называют «трассой смерти».

В районе 601 км неизвестный мужчина решил перебежать федеральную трассу.

«61-летний водитель автомобиля скорой медпомощи, двигаясь со стороны Омска в направлении Тюмени, допустил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП мужчина, личность которого устанавливают, скончался на месте происшествия. В полиции выясняют обстоятельства и причины происшествия.

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