16 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Скотник из Алтайского края стал фигурантом крупного дела о наркотиках

В Алтайском крае передали в суд дело в отношении торговцев наркотиками. В общей массе у них изъяли более 1,5 кг запрещенного вещества — производного N-метилэфедрона .

Наркотики.
Наркотики.
22.мвд.рф

По данным следствия, один из обвиняемых, отработав более 10 лет скотником в деревне, решил уволиться и сменить сферу деятельности.

Он нашел в интернете объявление о том, что требуется курьер по доставке курительных смесей, сразу понимая, что речь идет о наркотических средствах.

«В его обязанности входило получение наркотиков, хранение, фасовка и дальнейшее распространение путем формирования тайников в укромных местах города Бийска и близлежащего района», — сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Его подельник сначала был розничным закладчиком, затем стал «оптовиком» и даже арендовал для этого отдельную квартиру.

Уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее полкило «синтетики» нашли у 52-летней жительницы Барнаула.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость