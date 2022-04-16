Скотник из Алтайского края стал фигурантом крупного дела о наркотиках

В Алтайском крае передали в суд дело в отношении торговцев наркотиками. В общей массе у них изъяли более 1,5 кг запрещенного вещества — производного N-метилэфедрона .

По данным следствия, один из обвиняемых, отработав более 10 лет скотником в деревне, решил уволиться и сменить сферу деятельности.

Он нашел в интернете объявление о том, что требуется курьер по доставке курительных смесей, сразу понимая, что речь идет о наркотических средствах.

«В его обязанности входило получение наркотиков, хранение, фасовка и дальнейшее распространение путем формирования тайников в укромных местах города Бийска и близлежащего района», — сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Его подельник сначала был розничным закладчиком, затем стал «оптовиком» и даже арендовал для этого отдельную квартиру.

Уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее полкило «синтетики» нашли у 52-летней жительницы Барнаула.