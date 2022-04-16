Скотник из Алтайского края стал фигурантом крупного дела о наркотиках

По данным следствия, один из обвиняемых, отработав более 10 лет скотником в деревне, решил уволиться и сменить сферу деятельности.
Он нашел в интернете объявление о том, что требуется курьер по доставке курительных смесей, сразу понимая, что речь идет о наркотических средствах.
«В его обязанности входило получение наркотиков, хранение, фасовка и дальнейшее распространение путем формирования тайников в укромных местах города Бийска и близлежащего района», — сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Его подельник сначала был розничным закладчиком, затем стал «оптовиком» и даже арендовал для этого отдельную квартиру.
Уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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