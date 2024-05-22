Пернатые заняли взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Сабихи Гекчен, указывает "МК".

Диспетчеры не могли разрешить посадку самолетам, которые вынужденно кружили в воздухе, ожидая освобождения полосы.

В конце концов скворцов удалось прогнать с ВПП.

Ранее во время взлета борт S7 столкнулся со стаей птиц. На борту находилось 124 человека.

Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. Пострадавших нет. Самолет выполнял рейс Иркутск - Якутск.

Между тем резко выросло число столкновений самолетов с птицами в России.

Широко известен случай посадки лайнера «Уральских авиалиний» в кукурузном поле — когда самолет при взлете столкнулся со стаей птиц, взлетающих с неподалеку находящейся свалки. Птицы попали в оба двигателя.

Командир экипажа Дамир Юсупов решил посадить судно на ближайшее поле. 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили. Эту посадку впоследствии назвали «чудом в кукурузном поле».

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