Резко выросло число столкновений самолетов с птицами в России

В России с января по май число столкновений самолетов с птицами резко возросло — на 82% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает РБК .

На конец мая этого года зафиксирован 31 инцидент, за аналогичный период в прошлом — 17.

Борты получили повреждения, указывает Газета.Ru.

В апреле Superjet с пассажирами на борту вернулся на аэродром после столкновения с птицами. Выполнялся рейс Тобольск - Санкт-Петербург.

На борту находились 73 пассажира. Посадка прошла успешно.

На время самолет отстранили от полетов - авиаторы проводят детальную диагностику.

Ранее самолет российской авиакомпании при посадке раздавил лису.

В зоне ответственности аэропортов самолеты авиакомпаний нередко сталкиваются с птицами. Однако участились случаи, когда на взлетно-посадочных полосах появляются животные.

Любой такой инцидент может повлиять на безопасность полета и привести к повреждению воздушных судов.

Широко известен случай посадки лайнера «Уральских авиалиний» в кукурузном поле — когда самолет при взлете столкнулся со стаей птиц, взлетающих с неподалеку находящейся свалки. Птицы попали в оба двигателя.

Командир экипажа Дамир Юсупов решил посадить судно на ближайшее поле. 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили. Эту посадку впоследствии назвали «чудом в кукурузном поле».