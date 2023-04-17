Superjet с пассажирами на борту вернулся на аэродром после столкновения с птицами

Экипаж Superjet -100 авиакомпании «Россия» принял решение о возвращении на аэродром вылета, сообщает «Интерфакс».

Самолет столкнулся с птицами. Выполнялся рейс Тобольск — Санкт-Петербург.

На борту находились 73 пассажира. Посадка прошла успешно.

На время самолет отстранили от полетов — авиаторы проводят детальную диагностику.

Ранее самолет российской авиакомпании при посадке раздавил лису.

В зоне ответственности аэропортов самолеты авиакомпаний нередко сталкиваются с птицами. Однако участились случаи, когда на взлетно-посадочных полосах появляются животные.

Любой такой инцидент может повлиять на безопасность полета и привести к повреждению воздушных судов.

Широко известен случай посадки лайнера «Уральских авиалиний» в кукурузном поле — когда самолет при взлете столкнулся со стаей птиц, взлетающих с неподалеку находящейся свалки. Птицы попали в оба двигателя.

Командир экипажа Дамир Юсупов решил посадить судно на ближайшее поле. 226 пассажиров и 7 членов экипажа выжили. Эту посадку впоследствии назвали «чудом в кукурузном поле».

В барнаульском аэропорту существует специальная служба — «отгоняют» птиц и животных, которые могут помешать взлету или посадке самолета.

Существует система отпугивания — особые пушки, которые автоматически стреляют газом. Кроме того, трудится штатный орнитолог, который знает, как бороться с пернатыми. Например, делает муляжи птиц. Конечно, следят за тем, чтобы на взлетно-посадочной полосе (ВПП) не было незваных гостей.