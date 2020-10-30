Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Слабовидящая пенсионерка не могла пошевелить ногами, когда утром свалилась в яму в Рубцовске

В Алтайском крае следователи проверяют обстоятельства падения пожилой женщины в траншею, сообщает региональный СК.

Траншея в Рубцовске.
Траншея в Рубцовске.
altai-krai.sledcom.ru.

Инцидент произошел в Рубцовске утром 30 октября — в районе переулка Коммунистический

«66-летняя женщина упала в глубокую траншею подземных коммуникаций тепловых сетей, на месте ремонтных работ», — рассказали в ведомстве.

Пенсионерка получила травму, ее увезли в медицинское учреждение. Следователи осмотрели место происшествия, теперь выясняют все обстоятельства.

О случившемся сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск», уточнив, что неприятность произошла примерно в 7 часов утра.

«Слабовидящая пожилая женщина провалилась в яму. Мужчина вытащил ее, вызвал скорую помощь», — отметили в паблике.

Пришедший на помощь рубцовчанин также рассказал, что пенсионерка не могла шевелить ногами после падения.

Ранее в Барнауле двухлетняя девочка провалилась в канализацию и сломала височную кость, когда в парковой зоне гуляла вместе с бабушкой и радовалась первому снегом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость