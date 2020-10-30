Слабовидящая пенсионерка не могла пошевелить ногами, когда утром свалилась в яму в Рубцовске

Инцидент произошел в Рубцовске утром 30 октября — в районе переулка Коммунистический
«66-летняя женщина упала в глубокую траншею подземных коммуникаций тепловых сетей, на месте ремонтных работ», — рассказали в ведомстве.
Пенсионерка получила травму, ее увезли в медицинское учреждение. Следователи осмотрели место происшествия, теперь выясняют все обстоятельства.
О случившемся сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск», уточнив, что неприятность произошла примерно в 7 часов утра.
«Слабовидящая пожилая женщина провалилась в яму. Мужчина вытащил ее, вызвал скорую помощь», — отметили в паблике.
Пришедший на помощь рубцовчанин также рассказал, что пенсионерка не могла шевелить ногами после падения.
Ранее в Барнауле двухлетняя девочка провалилась в канализацию и сломала височную кость, когда в парковой зоне гуляла вместе с бабушкой и радовалась первому снегом.