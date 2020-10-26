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26 октября 5°C
Происшествия

Следы ракетного топлива нашли в пробах воды с Камчатки

Ученые-химики МГУ утверждают, что нашли в пробах воды с Камчатки продукты распада компонентов ракетного топлива.

Загрязненный участок океана на Камчатке.
Загрязненный участок океана на Камчатке.
https://www.instagram.com/yola_la/

Эколог Георгий Каваносян объясняет, что обнаруженные химиками нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен представляют собой продукт распада одного из элементов ракетного топлива, гептила. Они не могли появиться в воде не техногенным путем.

Именно гептил мог спровоцировать водоросли начать выделять токсины — это привело к массовой гибели живых организмов в регионе, считают ученые.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин назвал главной причиной экологической катастрофы на Камчатке так называемый «красный прилив», или токсичные водоросли.

«Это точно уже не техногенная авария, путем отсечения каких-то техногенных факторов, может быть землетрясение, может быть вулканы, может быть какое-то проявление в виде прорыва», — заявил министр.

Он напомнил, что ни одна из экспертиз не нашла в воде разлива нефтепродуктов или других отравляющих веществ, пишет polit.ru.

Причины «красного прилива» в 2021 году будет выяснять специальная экспедиция.

В Российской академии наук высказали предположение, что причиной экологической катастрофы в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке мог стать так называемый «красный прилив океана». К гибели морских животных и отравлению людей привело цветение сложной комбинации микроводорослей, которые производят токсины, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Следственный комитет объявил, что тоже склоняется к версии цветения токсичных водорослей.

Что произошло

Серферы с Камчатки обратили внимание на изменение цвета и запаха воды в акватории Авачинского залива в Тихом океане и на массовую гибель морских животных.

Также они столкнулись с ожогами роговицы глаз и симптомами отравления.

Сотрудники Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии заявили, что в Авачинском заливе погибли 95% донных организмов — фактически уничтожена вся кормовая база.

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