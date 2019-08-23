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23 августа
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Происшествия

Следил за женой: барнаульцу дали срок за шариковую ручку с камерой

Житель Барнаула купил в интернет-магазине шариковую ручку со встроенной видеокамерой. Такие гаджеты входят в список запрещенных, пояснили в краевом следкоме. Мужчина получил срок в виде 1,5 лет условно.

Мужчина пишет, ручка.
Мужчина пишет, ручка.
СС0

Устройство позволяло вести скрытую аудио- и видеосъемку. Мужчина использовал ручку в качестве камеры слежения за женой, которую подозревал в измене.

Свою вину он полностью признал.

Следователи отмечают, что такое устройство нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина и за его использование предусмотрена уголовная ответственность по ст. 138.1 УК РФ (незаконное производство, приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Напомним, 3 августа президент Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

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