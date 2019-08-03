Путин подписал законы о шпионских устройствах

Согласно поправкам, внесенным в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, граждане могут быть освобождены от ответственности в случае использования технических средств бытового назначения, находящихся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».

В частности, закон разрешает использовать смартфоны, диктофоны, видеокамеры, GPS-трекеры для поиска домашних животных, очки с видеокамерой и другие устройства со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.