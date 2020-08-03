Следком нашел массу нарушений и выселил всех с алтайской турбазы, где погибли четыре человека

Нарушения противопожарной безопасности нашли во всех административных, технических и жилых помещениях туристической базы.
Специалисты Ростехнадзора осмотрели технологическое подключения объекта к энергосетям общего пользования и также установили многочисленные нарушения. Они связаны с безопасностью эксплуатации энергоустановок высоковольтного напряжения. В частности, был открытый доступ посторонних к зонам эксплуатации энергоустановок.
Владельцу «Глобуса» внесли представление об устранении нарушений.
«Руководство туристической базы обязано привести в соответствие условия нахождения и проживания на территории, а также здании гостиницы и хозяйственных постройках, как туристов, так и персонала, исключив угрозу для их жизни и здоровья», — говорится в сообщении следственного комитета.
Временно базу закрыли. Посетителей выселили и взяли комплекс под круглосуточную охрану полиции.
Ранее владельцу турбазы «Глобус», где в ночь на 27 июля погибла семья алтайского чиновника Иосифа Кременских, предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).