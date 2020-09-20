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Следком по Алтайскому краю распространил видео с бывшим замгубернатора Ириной Долговой в камере

Следственное управление СК по Алтайскому краю опубликовало на своем канале в Youtube видеоматериал из зала Октябрьского районного суда, который принял решение заключить под стражу бывшего вице-губернатора, а ранее министра здравоохранения региона Ирину Долгову.

Ирина Долгова.
Ирина Долгова.
altairegion22.ru

Напомним, Ирина Долгова при губернаторе Александре Карлине длительное время возглавляла территориальное управление ФОМС, а затем работала министром здравоохранения.

Новый губернатор региона Виктор Томенко повысил ее до социального вице-губернатора. Рассматриваемый эпизод обвинения относится к осени 2018 года, когда Томенко уже возглавил край.

Бывшего вице-премьера регионального правительства обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации (часть 2 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2018 года Долгова организовала за счет средств краевого бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права бесплатно получать это лекарство.

Также ранее стало известно, что уголовное дело Ирины Долговой имеет перспективы обрасти новыми эпизодами.

Районный суд решил, что два ближайших месяца высокопоставленная чиновница проведет под стражей.

Ирина Долгова ушла в отставку 21 августа. При этом Виктор Томенко выразил сожаление, что она покидает свой пост и поблагодарил за совместную работу.

Социальный блок в алтайском правительстве передан в управление Игорю Степаненко, выходцу из Красноярского края. Ранее он курировал в правительстве только работу ведомства по делам ЧС.

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