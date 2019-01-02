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Происшествия
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Следком прокомментировал информацию о следах взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске

В Следственном комитете заявили, что следов взрывчатки в разобранных частях завала обрушившегося жилого дома в Магнитогорске нет. Такое сообщение СК сделал «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ».

Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
Дом в Магнитогорске, где обрушился подъезд.
74.mchs.gov.ru

Издание tjournal.ru уточняет, что ранее Znak.com со ссылкой на источники сообщил, что взрыв в доме в Магнитогорске — это теракт. Однако эта информация официально не подтверждена. Сайт Znak.com оказался недоступен после публикации новости.

Оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения жилого дома в Магнитогорске продолжает работу. 1 января на место ЧП приехала директор Центра психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу, дочь министра обороны Сергея Шойгу.

31 декабря рано утром в Магнитогорске обрушилась секция жилого многоквартирного дома 164 на проспекте Карла Маркса. По предварительной информации, обрушение перекрытий произошло из-за взрыва бытового газа.

Два соседних подъезда также находятся в таком состоянии, что в любой момент могут рухнуть.

Потребуется новое жилье для 300 человек. Губернатор Борис Дубровский пообещал президенту РФ Владимиру Путину, побывавшему в Магнитогорске 31 декабря, что власти обеспечат пострадавших новыми квартирами.

2 января в Челябинской области день траура.

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