Трагедия в Магнитогорске: сохраняется угроза обрушения других подъездов 10-этажки

Шойгу обратилась к горожанам с просьбой не создавать ажиотаж со сбором крови, так как запасов крови в городе хватает, пишет ura.ru. С родными погибших и тех, чья судьба неизвестна, работают 32 психолога.
Только одна семья, оставшаяся без жилья, воспользовалась предложение властей, чтобы поселиться в маневренном фонде — в общежитии. Остальные уехали к родственникам или в гостиницы, владельцы которых предложили бесплатные номера.
Новогодняя ночь в городе прошла очень тихо, почти не было фейерверков. Особенно было тихо в 127-м микрорайоне, на территории которого находится рухнувший дом. Место ЧП оцеплено и надежд, что удастся найти живых, нет. Из-под завалов извлечены тела восьми погибших жильцов, судьба еще 36 человек остается неизвестной.
В Магнитогорске работает бригада следователей, во главе с руководителем СКР Александром Бастрыкиным.
31 декабря рано утром в Магнитогорске обрушилась секция жилого многоквартирного дома 164 на проспекте Карла Маркса. По предварительной информации, обрушение перекрытий произошло из-за взрыва бытового газа.
Два соседних подъезда также находятся в таком состоянии, что в любой момент могут рухнуть.
Потребуется новое жилье для 300 человек.
Губернатор Борис Дубровский пообещал президенту РФ Владимиру Путину, побывавшему в Магнитогорске 31 декабря, что власти обеспечат пострадавших новыми квартирами.
2 января в Челябинской области день траура.