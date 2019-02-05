Следком проверит бийских чиновников из-за семьи, угоревшей в аварийном доме

Алтайский следком организовал доследственную проверку в связи с происшествием в Бийске, где семья: женщина и ее двое маленьких детей трех и шести лет — отравились угарным газом из-за поломки печки в аварийном многоквартирном доме. Об этом говорится на сайте ведомства .

Бийчанка и двое ее детей, проживающие в Бийске в аварийном доме № 27 по переулку Партизанскому, оказались в больнице после отравления угарным газом в ночь с 1 на 2 февраля. Раньше «Бийский рабочий» сообщал, что жители этого дома, ходившие в мэрию узнать, когда их смогут переселить, услышали пожелание «не сгореть за зиму».

По данным следкома, предварительно установлено, что 5-квартирный дом включен в программу по переселению из аварийного жилья. Ранее жители неоднократно обращались в администрацию Бийска с жалобами на опасные условия проживания, однако никаких мер по переселению людей предпринято не было.

Сейчас потерпевшие находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку должностным лицам администрации Бийска, в чьи обязанности входит контроль за состоянием аварийного жилого фонда и своевременным переселением жильцов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.