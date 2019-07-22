Следком рассказал подробности ЧП с туристами в горах Алтая

СУ СКР по Республике Алтай начал проверку обстоятельств ЧП на Северо-Чуйском хребте Кош-Агачского района, где 21 июля туристы попали под лавину. Погибший оказался жителем Бийска.

Следователи выяснили, что после схода снежной лавины двое туристов оказались под снегом. Находившиеся с ними путешественники извлекли из-под снега товарищей, один из которых, 62-летний житель Бийска, погиб. О произошедшем туристы сами сообщили в МЧС с помощью спутниковой связи.

Группа была зарегистрирована. Организаторов похода установили.

Тело погибшего доставили в морг Горно-Алтайска для определения причины смерти.

Напомним, 21 июля туристическая группа «Романтик» Алтайского краевого центра детского отдыха и туризма «Алтай», состоящая из восьми человек (все взрослые), проходила пеший маршрут шестого класса сложности. При спуске с вершины двое туристов попали под лавину. Пострадавший получил травмы, вывих руки и предположительно перелом ребер.

Ранее altapress.ru писал, что группа туристов попала под сильную снежную лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского горного хребта. Из всей группы выжили лишь две девушки, 8 мая они добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. Позже вместе со спасателями они отправились на место трагедии. Тела всех погибших смогли найти только к 30 июня.