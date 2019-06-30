В горах Алтая нашли тела всех погибших новосибирских туристов

Напомним, группа туристов попала под сильную снежную лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского горного хребта. Из всей группы выжили лишь две девушки, 8 мая они добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. Позже вместе со спасателями они отправились на место трагедии.
Поиски по горячим следам велись с 8 по 11 мая. Спасателям удалось обнаружить тела пятерых погибших туристов. Но затем спасательной операции помешала неблагоприятная погода.
Операция была возобновлена только 28 июня. Спасатели прочесывали склоны горы Металлург и близлежащее озеро. В итоге тела еще двух туристов были найдены на дне озера 28 и 30 июня.