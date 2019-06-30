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Туризм

В горах Алтая нашли тела всех погибших новосибирских туристов

К 30 июня в горах Алтая найдены тела всех семерых туристов, погибших под сходом снежной лавины. Об этом сообщает республиканское МЧС. Выжить из группы удалось лишь двум девушкам.

Найдено тело седьмого погибшего туриста.
Найдено тело седьмого погибшего туриста.
ГУ МЧС Республики Алтай

Напомним, группа туристов попала под сильную снежную лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского горного хребта. Из всей группы выжили лишь две девушки, 8 мая они добрались до села Кош-Агач и рассказали о произошедшем. Позже вместе со спасателями они отправились на место трагедии.

Поиски по горячим следам велись с 8 по 11 мая. Спасателям удалось обнаружить тела пятерых погибших туристов. Но затем спасательной операции помешала неблагоприятная погода.

Операция была возобновлена только 28 июня. Спасатели прочесывали склоны горы Металлург и близлежащее озеро. В итоге тела еще двух туристов были найдены на дне озера 28 и 30 июня.

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