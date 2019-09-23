Следком рассказал все, что известно о славгородском насильнике

Одно из нападений произошло вечером 18 сентября. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка.
Остальные случаи имеют идентичный характер, поэтому следователи полагают, что это был тот же мужчина. Все нападения происходили в позднее время (около 22−23 часов).
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на женщину 60 лет и она сильно его укусила. Другую жертву изнасиловать он не успел — прохожие спугнули нападавшего.
В крае создали группу из числа опытных следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.
Жителей просят посодействовать и всем, кому что-либо известно, обратиться в полицию.
Приметы подозреваемого:
- возраст 18−25 лет,
- европейской внешности, лицо худощавое со скулами, глаза темного цвета,
- цвет волос темный, короткая небрежная чёлка,
- рост около 162−165 см,
- плотного телосложения.
Был одет:
- в куртку черного цвета с капюшоном,
- штаны темного цвета.
По результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).