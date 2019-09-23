Следком рассказал все, что известно о славгородском насильнике

Следователи и полиция разыскивают мужчину, который нападает на жительниц Славгорода. По официальной информации , всего в городе произошло четыре случая, в одном из них жертвой стала 16-летняя девушка.

Одно из нападений произошло вечером 18 сентября. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка.

Остальные случаи имеют идентичный характер, поэтому следователи полагают, что это был тот же мужчина. Все нападения происходили в позднее время (около 22−23 часов).

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на женщину 60 лет и она сильно его укусила. Другую жертву изнасиловать он не успел — прохожие спугнули нападавшего.

В крае создали группу из числа опытных следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и личность мужчины.

Жителей просят посодействовать и всем, кому что-либо известно, обратиться в полицию.

Приметы подозреваемого:

возраст 18−25 лет,

европейской внешности , лицо худощавое со скулами , глаза темного цвета,

лицо худощавое со скулами глаза темного цвета, цвет волос темный , короткая небрежная чёлка,

короткая небрежная чёлка, рост около 162−165 см,

плотного телосложения.

Был одет:

в куртку черного цвета с капюшоном,

штаны темного цвета.

Неизвестный мужчина нападает на женщин в Славгороде. «Инцидент Барнаул»

По результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).