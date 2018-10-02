Следком задержал двух связанных с подсудимым полковником-миллиардером людей: бизнесмена и адвоката

Адвокат из Ростовской области Виктор Белевцов, который был «доверенным лицом» полковника МВД Дмитрия Захарченко, задержан. Задержан и совладелец группы компаний «1520» и член совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерий Маркелов. Решение ою избрании им меры пресечения решит суд в ближайшее время. Следствие ходатайствует об их аресте.
Маркелов подозревается в даче взятки в особо крупном размере. По данным Фонтанка.ру, Маркелов — миллиардер. Он совладелец группы компаний «1520». Ей принадлежат крупнейшие подрядчики РЖД.
По версии следствия, Маркелов платил за общее покровительство взятки полковнику ГУЭБ и ПК МВД Дмитрию Захарченко. Адвоката Виктора Белевцова подозревают в посредничестве при передаче взятки.
Экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в получении двух взяток (ст.290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ). Однако сам Захарченко вины не признал.