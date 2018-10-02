Следком задержал двух связанных с подсудимым полковником-миллиардером людей: бизнесмена и адвоката

Следственный комитет просит арестовать адвоката Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» Дмитрия Захарченко, бывшего высокопоставленного сотрудника МВД России, которого обвиняют в совершении уголовных преступлений, передает Gazeta.ru. Кроме адвоката задержан и бизнесмен Валерий Маркелов. Захарченко знаменит тем, что в ходе обысков в квартирах его родственников было найдено около 9 млрд рублей наличными.