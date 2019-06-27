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Происшествия

Следком закончил расследование убийства экс-главы алтайского НПЦ «Наследие»

Следователи сообщили об окончании расследования уголовного дела об убийстве 70-летней женщины в Барнауле. Судя по ранее известным фактам, речь идет об убийстве бывшего руководителя НПЦ «Наследие» Любови Никитиной.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Убийство произошло в апреле 2019 года в квартире у женщины. Ее тело нашли на кухне с множественными колото-резаными ранениями. Обвиняемый был в той же квартире и спал.

По данным следствия, мужчина был знаком с Никитиной и ждал ее около подъезда, после чего они вместе прошли в квартиру. По словам соседей, там между ними произошел конфликт. Родственники погибшей были вынуждены проникнуть в квартиру, запертую изнутри.

«Несмотря на то, что позиция обвиняемого на протяжении всего предварительного следствия не менялась — он отказался давать какие-либо показания без объяснения причин, следователями собрано достаточное количество доказательств, указывающих на совершение им умышленного преступления», — отметили в СК.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, что о смерти экс-руководителя НПЦ «Наследие» стало известно 25 апреля. Об этом написал сайт министерства культуры Алтайского края.

Любовь Никитина возглавляла научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края в течение 20 лет.

Она внесла большой вклад в дело охраны историко-культурного наследия и проведения реставрационно-восстановительных работ на памятниках истории и культуры. Любовь Никитина была аттестованным государственным экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

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