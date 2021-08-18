Следком завел дело после смертельного ДТП с участием начальника райотдела ГИБДД на Алтае

Следователи проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП.
Напомним, ночью 18 августа недалеко от Шипуново Hyundai Creta под управлением 43-летнего начальника ГИБДД по Михайловскому району врезался в стоящий на обочине грузовик MAN.
Пассажиры, 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга, скончались на месте. Двое детей 9 и 16 лет, а также сам водитель кроссовера госпитализированы.
Известно, что погибшие и их дети — жители Ставропольского края. Они направлялись в аэропорт Барнаула.