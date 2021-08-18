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Происшествия

Следком завел дело после смертельного ДТП с участием начальника райотдела ГИБДД на Алтае

Следователи завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) по факту аварии в Шипуновском районе.

Искуроченный Hyundai Creta.
Искуроченный Hyundai Creta.
altai-krai.sledcom.ru

Следователи проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП.

Напомним, ночью 18 августа недалеко от Шипуново Hyundai Creta под управлением 43-летнего начальника ГИБДД по Михайловскому району врезался в стоящий на обочине грузовик MAN.

Пассажиры, 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга, скончались на месте. Двое детей 9 и 16 лет, а также сам водитель кроссовера госпитализированы.

Известно, что погибшие и их дети — жители Ставропольского края. Они направлялись в аэропорт Барнаула.

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