Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следком обвинил в убийстве Талькова его концертного директора Валерия Шляфмана.

В октябре 1991 года во время возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым — Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову.

Шляфман скрылся в Израиле и в 1992 году и заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.

В 2021 году, возобновив дело, следователи пришли к выводу — преступление было совершено умышленно, указывает Газета.Ru.

Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что свидетельница убийства Талькова умерла в Греции. Элли Касимати, свидетельница убийства музыканта Игоря Талькова, скончалась в Греции.

Покойная была директором Азизы. Она находилась рядом с ней, когда выстрелили в певца.

Причину смерти не называют. Но, по информации издания, Касимати страдала от тяжелой болезни.

Женщина похудела на 36 килограммов и не могла ходить. Врачи пытались спасти ее, но это не увенчалось успехом.

Последние ее дни прошли в страшных муках.

Что произошло

Певца убили из пистолета 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" во время концерта. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Валерию Шляфману, который был концертным директором певца. Подозреваемый находится в розыске.

Как сообщали в петербургском главке СК, несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, следствие пыталось добиться выдачи Шляфмана, но безуспешно.

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