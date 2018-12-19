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19 декабря
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Следователи назвали имя дембеля с Алтая, подозреваемого в жестком избиении сослуживца на Сахалине

Военные следователи назвали подозреваемого в избиении в воинской части на юге Сахалина 21-летнего Алексея Иванова. Им является сослуживец пострадавшего Владислав Кель — его называют уроженцем Алтайского края. Парень уже демобилизовался, между тем, в Главном военном следственном управлении СК РФ в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает РИА «Сахалин и Курилы».

Следователи возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело
arigus.tv

Информационному агентству следователи рассказали, что Владислав Кель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ. То есть в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия.

При этом Кель уже демобилизовался и уехал «на материк», сообщают журналисты.

По предварительным данным, Келю не понравилось, что его сослуживец Алексей Иванов уснул во время тренировок и он якобы ударил его в живот. С разорванной селезенкой солдат проходил неделю, а после этого попал в реанимацию.

Однако родные и близкие жестоко избитого парня не верят, что к преступлению причастен только один человек. Его отец рассказывал журналистам РИА «Сахалин-Курилы», что его сын мог стать жертвой наматывания": когда молодые солдаты должны отдавать деньги «дедушкам» под угрозой избиения.

За полгода службы Алексей не раз просил у родителей деньги, сменил более пяти телефонов. Расследование дела продолжается.

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