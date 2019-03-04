Следователи назвали возможную причину смерти подростка, тело которого нашли в Алтайском крае

По предварительной информации, смерть подростка, тело которого обнаружили недалеко от села Чернопятово 2 марта, не носит криминальный характер. Об этом altapress.ru сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Вещи молодого человека лежали рядом с ним. По предварительной информации, подросток замерз. В ведомстве отметили, что точная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, молодой человек должен был погостить у родственников в деревне и вернуться домой к 1 марта. Но оказалось, что у родных он даже не появлялся. Поисками подростка занимались сотрудники полиции и волонтеры. Люди прочесывали местность пешком и на снегоходах.

24 февраля в телефонном разговоре с мамой юноша сообщил, что выехал из Барнаула до поселка Прутской, а оттуда пешком идет до села Чернопятово, потому что опоздал на автобус. В 19:20 они снова созвонились и парень сообщил, что проходит третью лесополосу и уже видит свет фонарей деревни. После этого связь оборвалась, телефон стал недоступен.