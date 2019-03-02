Найдено тело пропавшего барнаульского подростка, котрый отправился в деревню пешком

2 марта стало известно, что подросток Вячеслав К., которого искали в Барнауле с 24 февраля, найден мертвым. ОБ этом в паблике «Инцидент Барнаул» сообщили сотрудники краевого СУ СКР.

По данным следователей, тело юноши обнаружено без внешних повреждений.

2 марта волонтеры отряда «Лиза Алерт» хотели отправиться на поиски парня. Искать собирались вокруг поселка Прутского Павловского района.

Вячеслав должен был погостить у родственников в деревне и вернуться домой к 1 марта. Но оказалось, что у родных он даже не появлялся. Поисками подростка занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Люди прочесывали местность пешком и на снегоходах.

24 февраля в телефонном разговоре с мамой юноша сообщил, что выехал из Барнаула до поселка Прутской, а оттуда пешком идет до села Чернопятово, потому что опоздал на автобус. В 19:20 они снова созвонились и парень сообщил, что проходит третью лесополосу и уже видит свет фонарей деревни. После этого связь оборвалась, телефон стал недоступен.