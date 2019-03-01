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1 марта
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Жизнь

В Барнауле волонтеры объявили сбор на поиски пропавшего подростка

В Барнауле всех неравнодушных просят помочь в поисках пропавшего 16-летнего Вячеслава Киселева. Сбор объявили утром 2 марта, пишут в группе «Барнаул 22».

Волонтёры "Лизы Алерт".
Волонтёры "Лизы Алерт".
Лидия Соколова
Ориентировка на В. Киселева.
Ориентировка на В. Киселева.
vk.com/la_altay

Волонтеры указывают, что место и время сбора: 2 марта в 08:00 у ТРЦ «Арена» (Павловский тракт, 188).

Место поиска: поселок Прутской, Павловский район. С собой необходимо взять теплую одежду, горячее питье, лыжи, снегоходы (по возможности).

Всех, кто готов принять участие в поисках, просят сообщить инфоргу «Лиза Алерт». Контакты можно найти здесь.

Напомним, Вячеслав Киселев должен был погостить у родственников в деревне и вернуться домой к 1 марта. Но оказалось, что у родных он даже не появлялся. Поисками подростка занимаются сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Люди прочесывают местность на снегоходах. Ситуацию контролирует СУ СКР по Алтайскому краю.

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