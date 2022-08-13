13 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Следователи проведут проверку из-за опрокидывания грузовика с туристами на Алтае

Следственные органы проведут процессуальную проверку по факту опрокидывания грузовика ГАЗ-66, в котором находились прибывшие из Новосибирска в Горный Алтай туристы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

На Алтае перевернулся грузовик с туристами.
На Алтае перевернулся грузовик с туристами.
"Инцидент Новосибирск".

ДТП произошло в Чемальскоме районе. Отдыхающие совершали экскурсию по Алтаю на грузовике, когда он попал в аварию.

«По предварительным данным, в августе текущего года туристы с детьми 6 и 10 лет пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ГАЗ 66, на котором они совершали экскурсию», — говорится в сообщении ведомства.

В результате несколько человек, в том числе дети, с их слов, получили травмы.

Следователи установят обстоятельства инцидента, а также проверят действия организаторов экскурсии на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай несколько дней назад перевернулся грузовик ГАЗ-66 с группой новосибирских туристов.

Одна из пострадавших рассказала, что их автомобиль перевернулся. По ее словам, дети 6 и 10 лет ударились головами о камни, получив закрытые черепно-мозговые травмы

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость