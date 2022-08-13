Следователи проведут проверку из-за опрокидывания грузовика с туристами на Алтае

Следственные органы проведут процессуальную проверку по факту опрокидывания грузовика ГАЗ-66, в котором находились прибывшие из Новосибирска в Горный Алтай туристы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

На Алтае перевернулся грузовик с туристами.

ДТП произошло в Чемальскоме районе. Отдыхающие совершали экскурсию по Алтаю на грузовике, когда он попал в аварию.

«По предварительным данным, в августе текущего года туристы с детьми 6 и 10 лет пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ГАЗ 66, на котором они совершали экскурсию», — говорится в сообщении ведомства.

В результате несколько человек, в том числе дети, с их слов, получили травмы.

Следователи установят обстоятельства инцидента, а также проверят действия организаторов экскурсии на признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай несколько дней назад перевернулся грузовик ГАЗ-66 с группой новосибирских туристов.

Одна из пострадавших рассказала, что их автомобиль перевернулся. По ее словам, дети 6 и 10 лет ударились головами о камни, получив закрытые черепно-мозговые травмы