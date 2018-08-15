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Следователи проверят информацию о силовиках, которые вломились в дом жительницы Барнаула

Следователи проводят проверку после сообщений о силовиках, которые якобы ворвались в дом жительницы Барнаула и нанесли ей травмы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Напомним, жительница Барнаула Инга Волженина рассказали СМИ, что силовики 10 августа, в 6 часов утра, разбили в доме окно и ворвались внутрь. Они перепугали женщину, которая при этом получила травмы, ее пожилую мать и четырехлетнюю дочь.

Потерпевшая решила, что в дом ворвались грабители. Незваные гости были в черных масках и черной одежде. Женщина начала выталкивать незнакомцев обратно в окно и во время потасовки ей стеклом разрезало руку.

Женщина сообщила, что, люди в масках подняли с постели ее мать-инвалида, также сильно испугалась маленькая дочь. Волженина рассказала, что силовики действовали в рамках уголовного дела, но человек, которого они искали, не был прописан и никогда не жил у нее в доме.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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