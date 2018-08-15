СМИ: в Барнауле силовики по ошибке ворвались в дом к семье с 4-летним ребенком

В Барнауле следователь и оперативники ворвалась в дом на улице Логовской. Инга Волженина, хозяйка дома, рассказал, что ее семья не связана с уголовным делом, которым занимаются правоохранители, пишет «Сибирь.Реалии».

По словам женщины, силовики 10 августа, в 6 часов утра, разбили в доме окно, перепугали саму Волженину, которая при этом получила травмы, ее пожилую мать и четырехлетнюю дочь.

Потерпевшая решила, что в дом ворвались грабители. Незваные гости были в черных масках и черной одежде. Женщина начала выталкивать незнакомцев обратно в окно и во время потасовки ей стеклом разрезало руку. Правоохранители утверждают, что не связаны с травмами жительницы Барнаула.

Женщина сообщила, что, люди в масках подняли с постели ее мать-инвалида, также сильно испугалась маленькая дочь. Волженина написала заявление в полицию.

Из постановления суда на обыск известно, что оперативные действия проводились по делу о краже.

Один из подозреваемых, по данным следователя Ленинского районного УМВД по Барнаулу Махотиной, прописан по адресу, где проживает семья Инги Волжениной. Однако женщина уверяет, что упомянутый в постановлении суда гражданин никогда не был зарегистрирован в ее доме, — отмечает издание.

В пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что бойцы Росгвардии не врывались в чужой дом. По их данным, на месте работал спецназ МВД.

В пресс-службе МВД по Барнаулу altapress.ru сообщили, что сейчас проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.