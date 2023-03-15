15 марта
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Происшествия

Следователи проверят сообщения о травме ребенка в барнаульском торговом центре

Следственные органы Алтайского края начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд. Правосудие.
Суд. Правосудие.
СС0

Жительница Барнаула рассказала в соцсетях о том, что ее трехлетний ребенок получил перелом ноги в одном из торгово-развлекательных центров города.

По словам женщины, мальчик прыгнул в бассейн с шариками, после чего получил травму. Сотрудники центра отказались вызвать скорую помощь.

Следователи выяснят, есть ли в действиях сотрудников признаки статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Кроме того, краевая прокуратура проконтролирует ход проведения проверки, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее трехлетний малыш получил перелом в бассейне с шариками в Барнауле.

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