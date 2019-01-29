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Следователи проводят проверку после гибели мужчины от пневмонии в Алтайском крае

Правоохранители проводят проверку после сообщения в СМИ о том, что мужчина умер от пневмонии. По словам вдовы погибшего, врач местной больницы неправильно поставил супругу диагноз, назначив лечение от ОРЗ, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Напомним, «Вести Алтай» сообщали, что все произошло в Смоленском районе. Вдова погибшего рассказала журналистам, что вызвала врача мужу 9 января, когда ему стало плохо. Поставили диагноз ОРЗ, выписали легкие лекарства, в том числе от кашля, а также посоветовали применять народные средства, редьку с медом. Через сутки мужчине стало хуже, врача снова вызвали на дом, и он, по словам родственников, не выдал направление на рентген, хотя они этого просили.

Через шесть дней жена и друзья сами увезли мужчину в ЦРБ, там его положили в инфекционное отделение, а через несколько дней он скончался.

Следователи выяснят обстоятельства, которые привели к гибели мужчины, а также дадут правовую оценку действиям врачей на предмет качества оказания медицинской помощи пациенту. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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