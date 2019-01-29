Следователи проводят проверку после гибели мужчины от пневмонии в Алтайском крае

Напомним, «Вести Алтай» сообщали, что все произошло в Смоленском районе. Вдова погибшего рассказала журналистам, что вызвала врача мужу 9 января, когда ему стало плохо. Поставили диагноз ОРЗ, выписали легкие лекарства, в том числе от кашля, а также посоветовали применять народные средства, редьку с медом. Через сутки мужчине стало хуже, врача снова вызвали на дом, и он, по словам родственников, не выдал направление на рентген, хотя они этого просили.
Через шесть дней жена и друзья сами увезли мужчину в ЦРБ, там его положили в инфекционное отделение, а через несколько дней он скончался.
Следователи выяснят обстоятельства, которые привели к гибели мужчины, а также дадут правовую оценку действиям врачей на предмет качества оказания медицинской помощи пациенту. По результатам проверки примут процессуальное решение.