Следователи рассказали подробности похищения и жестокого убийства барнаульца Михаила Седова

Следователи предъявили обвинение в убийстве Михаила Седова двум 21-летним барнаульцам. Также они сообщили подробности происшествия, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, вечером 2 октября обвиняемые добрались до гаражно-строительного кооператива на улице Малахова. Там они высматривали дорогой автомобиль, который хотели перепродать. Заметив подходящую машину, злоумышленники несколько раз ударили монтажками Михаила Седова, владельца Subaru.

После этого пострадавшего барнаульца засунули в багажник его же машины и увезли в район озера Пионерское. Там мужчину ударили ножом. Михаил Седов скончался на месте происшествия, а злоумышленники бросили тело и скрылись.

Altapress.ru писал, что подозреваемых задержали 24 октября. Их заключили под стражу.

Злоумышленникам предъявили обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем.

Расследование продолжается. Назначили судебные экспертизы.

Напомним, убийство Михаила Седова получило широкую огласку. В поисках барнаульца участвовали десятки человек. Добровольцы, близкие и знакомые мужчины прочесывали Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3 и озера.