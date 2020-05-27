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Происшествия

Следователи рассказали подробности смерти энергетика на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели электромонтера у села Голышово. Произошедшее в СК расценили как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Наручники.
Наручники.
СС0.

Дело возбудили в отношении 23-летнего жителя Первомайского района. По данным следствия, между электромонтером и местным жителем возник конфликт по незначительному поводу.

«В ходе ссоры мужчина, нанес рабочему множественные удары кулаками по голове и телу. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Предварительная причина смерти мужчины закрытая черепно — мозговая травма», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщал altapress.ru, в тот вечер от местных жителей поступило сообщение об отсутствии напряжения в селе. Персонал филиала «Россети Сибирь» в этот период находился в режиме повышенной готовности из-за штормового фронта.

Бригада выехала на осмотр линии электропередачи 0,4 киловольт и комплектной трансформаторной подстанции. Неизвестные напали на рабочих во время проведения осмотра.

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