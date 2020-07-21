Следователи выяснили причину выпадения из маршрутки неустойчивого пенсионера. Видео

Инцидент произошел днем 11 июля на остановке общественного транспорта. Ранее сообщалось, что мужчину выбросили из салона и он ударился головой об асфальт.

Водитель с кондуктором высадили всех пассажиров, вызвали на место «скорую» и уехали после того, как передали пострадавшего медикам.

В сети появились кадры, на которых кондуктор пытается привести мужчину в чувство.

«Из пригородной маршрутки один из пассажиров выкинул мужчину из салона. Он упал навзничь на асфальт и потерял сознание. По словам очевидцев, пострадавший дрался, и соседи просто выбросили его на ближайшей остановке», — рассказали в сюжете ГТРК «Кузбасс».

После доследственной проверки стало известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В связи с чем он с трудом удерживал равновесие, тяжело передвигался на своих ногах. В отношении мужчины никаких противоправных действий не совершалось, он упал из маршрутного такси по своей личной неосторожности, мужчину никто не толкал. Во время падения попытался ухватиться за поручни, которые располагаются у двери, однако не смог удержаться, и его развернуло спиной к выходу, поэтому он оказался лежа на спине», — пояснил следователь по особо важным делам.

Он также подчеркнул, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Ранее житель Красноярска подрался с подростком за место для женщины, при этом «свою сидушку» он уступать не пожелал.