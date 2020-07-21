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21 июля
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Происшествия

Следователи выяснили причину выпадения из маршрутки неустойчивого пенсионера. Видео

Стали известны результаты доследственной проверки по факту выпадения из маршрутки пожилого жителя Новокузнецка, сообщает «10 канал».

Маршрутки России.
Маршрутки России.
novate.ru.

Инцидент произошел днем 11 июля на остановке общественного транспорта. Ранее сообщалось, что мужчину выбросили из салона и он ударился головой об асфальт.

Водитель с кондуктором высадили всех пассажиров, вызвали на место «скорую» и уехали после того, как передали пострадавшего медикам.

В сети появились кадры, на которых кондуктор пытается привести мужчину в чувство.

«Из пригородной маршрутки один из пассажиров выкинул мужчину из салона. Он упал навзничь на асфальт и потерял сознание. По словам очевидцев, пострадавший дрался, и соседи просто выбросили его на ближайшей остановке», — рассказали в сюжете ГТРК «Кузбасс».

После доследственной проверки стало известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В связи с чем он с трудом удерживал равновесие, тяжело передвигался на своих ногах. В отношении мужчины никаких противоправных действий не совершалось, он упал из маршрутного такси по своей личной неосторожности, мужчину никто не толкал. Во время падения попытался ухватиться за поручни, которые располагаются у двери, однако не смог удержаться, и его развернуло спиной к выходу, поэтому он оказался лежа на спине», — пояснил следователь по особо важным делам.

Он также подчеркнул, что сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Ранее житель Красноярска подрался с подростком за место для женщины, при этом «свою сидушку» он уступать не пожелал.

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