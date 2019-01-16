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Следователи возбудили уголовное дело из-за невыплат зарплаты работникам Дворца спорта

В барнаульский следственный отдел поступило обращение сотрудника Дворца зрелищ и спорта из-за невыплаты зарплаты, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле.
Дворец зрелищ и спорта в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным следствия, с июля по октябрь 2018 года сотрудник ООО «Дворец зрелищ и спорта» не получил положенную по закону зарплату в размере более 87 тысяч рублей. При этом руководство организации имело возможность для выплат, поскольку на ее счета поступали средства, которые тратили на хозяйственную деятельность.

В ходе проверки следователи установили, что и другие сотрудники организации не получали зарплату и иные установленные законом выплаты с июля по декабрь 2018 года.

В ходе предварительного следствия установят сумму невыплаченных денег, а также количество потерпевших. Кроме того, следственные органы СКР по региону предпримут меры, чтобы восстановить нарушенных прав граждан в части выплаты зарплаты. Расследование продолжается.

По результатам доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ.

Ранее altapress.ru писал, что краевая организация профсоюзов предлагала директору ООО «Дворец зрелищ и спорта» Юрию Пятанину расторгнуть договор аренды и оплатить долги перед работниками по зарплате. Однако тот отказался. В конце декабря сообщалось, что долгов по зарплате накопилось на 3,5 млн рублей.

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