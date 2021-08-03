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Происшествия

Следственный комитет показал видео места, где удерживали 12-летнюю девочку из Алтайского края

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о проведенных к настоящему времени следственных действиях по факту похищения 12-летней девочки в Алтайском крае. Он поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, сообщили в следкоме. Кроме того, следственный комитет опубликовал кадры с места, где мужчина держал девочку.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Напомним, по данным следствия, в одном из сел Бийского района 40-летний местный житель днем 31 июля похитил девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге, связав ей руки и ноги и надев на нее мешок. Затем перевез ее в подвал занимаемого им дома.

В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение.

В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь.

Следственный комитет опубликовал на своем канале в Ютубе видео — съемку дома, где удерживали девочку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю территориального следственного органа в Алтайском крае лично возглавить работу по розыску злоумышленника, скоординировав действия всех правоохранительных органов в регионе и приняв все возможные меры для установления его местонахождения.

Ранее altapress.ru рассказывал, что с июня по июль мужчина наблюдал за девочкой.

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