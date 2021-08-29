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Происшествия

Следственный комитет предположил, как матрас мог загореться в «красной зоне»

Вероятная причина пожара в ярославской больнице, при котором, возможно, погиб пациент, — упавший на матрас кипятильник, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СК.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Согласно следствию, могло произойти замыкание электросети в палате, где работал кипятильник. Он заискрился и упал на матрас одного из пациентов.

В сообщении говорится, что на месте происшествия нашли тело человека, к чьей смерти, возможно, привело заболевание, а не пожар. Точную причину еще устанавливают судмедэксперты.

Пожар возник 27 августа вечером. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление на втором этаже. Двое пострадавших были реанимированы.

Власти Ярославской области сообщили, что смерть пациента «не связана с возгоранием», а подача электроэнергии и кислорода в больнице не нарушены.

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