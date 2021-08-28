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Происшествия

В «красной зоне» российской больницы в результате пожара погиб пациент

В результате пожара в «красной зоне» больницы в Ярославле погиб 74-летний пациент. Двое пострадавших от задымления реанимированы.

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.

Всего в здании с диагнозом «коронавирус» находились 90 человек, а также 17 человек персонала.

Согласно инструкции, во время возгорания персонал отключил аппараты ИВЛ, эвакуировали 76 человек. Предварительная причина ЧП — электротехническая, передает ТАСС.

Пожар возник 27 августа вечером. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, горел матрас в палате.

На момент прибытия пожарных в 22:15 наблюдалось задымление на втором этаже.

В больнице на время произошло отключение подачи кислорода, пишет bfm.ru.

Власти Ярославской области сообщили, что смерть пациента «не связана с возгоранием». Подача электроэнергии и кислорода в больнице не нарушены.

Ведется разбирательство.

Ранее после смерти 14 пациентов в российском ковидном госпитале возбудили уголовное дело. Трагедия произошла в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска.

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