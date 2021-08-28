В «красной зоне» российской больницы в результате пожара погиб пациент

Всего в здании с диагнозом «коронавирус» находились 90 человек, а также 17 человек персонала.
Согласно инструкции, во время возгорания персонал отключил аппараты ИВЛ, эвакуировали 76 человек. Предварительная причина ЧП — электротехническая, передает ТАСС.
Пожар возник 27 августа вечером. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, горел матрас в палате.
На момент прибытия пожарных в 22:15 наблюдалось задымление на втором этаже.
В больнице на время произошло отключение подачи кислорода, пишет bfm.ru.
Власти Ярославской области сообщили, что смерть пациента «не связана с возгоранием». Подача электроэнергии и кислорода в больнице не нарушены.
Ведется разбирательство.
Ранее после смерти 14 пациентов в российском ковидном госпитале возбудили уголовное дело. Трагедия произошла в перепрофилированном под COVID-госпиталь роддоме Курска.