2 августа
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Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в штабе Черноморского флота

СК возбудил уголовное дело о покушении на двух и более человек после взрыва, прогремевшего в штабе Черноморского флота в Крыму. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Как сообщает следствие, накануне 31 июля в штабе взорвался беспилотник с поражающими элементами.

Взрывное устройство сработало во дворе штаба.

Пострадали шесть человек. Их доставили в больницу. Кроме того, разрушена стена и повреждены фасад здания.

Обстоятельства произошедшего выясняют.

«Беспилотник ударил по штабу с территории Севастополя. В городе разыскивают организаторов. Виновников накажут», — заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Напомним, ранее мощные взрывы прогремели в Белгороде. Что об этом известно и сколько человек погибли — в нашем материале.

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