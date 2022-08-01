Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в штабе Черноморского флота

Как сообщает следствие, накануне 31 июля в штабе взорвался беспилотник с поражающими элементами.
Взрывное устройство сработало во дворе штаба.
Пострадали шесть человек. Их доставили в больницу. Кроме того, разрушена стена и повреждены фасад здания.
Обстоятельства произошедшего выясняют.
«Беспилотник ударил по штабу с территории Севастополя. В городе разыскивают организаторов. Виновников накажут», — заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Напомним, ранее мощные взрывы прогремели в Белгороде. Что об этом известно и сколько человек погибли — в нашем материале.