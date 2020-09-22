Следственный комитет «взялся» за бывшего адвоката Ефремова

Пока речь идет о доследственной проверке. Но не исключается и возбуждение уголовного дела, если факты подтвердятся.
Следователей заинтересовали публикации в СМИ о том, что «Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров», пишет bfm.ru.
Пашаев уже заявил, что он не боится проверок со стороны СКР, поскольку не причастен к мошенничеству с квартирой в Москве.
Проверка началась по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Пашаев заявил, что Мосгорсуд проявит гуманность и снизит срок Михаилу Ефремову, которого признали виновным в ДТП в Москве и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Пашаев считает, что кассационная инстанция или Верховный суд РФ могут отменить приговор.