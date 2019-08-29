Следствие: бывший российский министр незаконно получил 32 млрд рублей

Эти деньги были перечислены на счета компании, конечным бенефициаром которых являлся экс-чиновник.
Версия следствия
По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).
Экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» и АО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в четыре млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.
Угроза энергобезопасности Алтайского края
Следствие также утверждает — деятельность преступного сообщества поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».
Новое дело
Позже в отношении экс-министра по делам Открытого правительства возбудили новое уголовное дело по статье о «незаконном участии в предпринимательской деятельности», пишет bfm.ru.
Речь в нем идет о событиях 2018 года, когда Абызов, по версии следствия, в нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства РФ, «лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность».
Вину Абызов по двум делам не признает.
Михаила Абызова задержали в Подмосковье 26 марта. На тот момент экс-министра подозревали в афере на 4 млрд рублей в сфере энергетики.
Ранее сообщалось, что расследованием дела занимаются более 40 следователей СК РФ.
У Кремля не может быть позиции по задержанию экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В противном случае, это будет попыткой влиять на следственные органы, считает Песков.