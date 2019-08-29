Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 августа 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Следствие: бывший российский министр незаконно получил 32 млрд рублей

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил 32 млрд рублей в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, сообщает «Интерфакс».

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов.
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов.
kremlin.ru

Эти деньги были перечислены на счета компании, конечным бенефициаром которых являлся экс-чиновник.

Версия следствия

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» и АО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в четыре млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Угроза энергобезопасности Алтайского края

Следствие также утверждает — деятельность преступного сообщества поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края».

Новое дело

Позже в отношении экс-министра по делам Открытого правительства возбудили новое уголовное дело по статье о «незаконном участии в предпринимательской деятельности», пишет bfm.ru.

Речь в нем идет о событиях 2018 года, когда Абызов, по версии следствия, в нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства РФ, «лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность».

Вину Абызов по двум делам не признает.

Михаила Абызова задержали в Подмосковье 26 марта. На тот момент экс-министра подозревали в афере на 4 млрд рублей в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что расследованием дела занимаются более 40 следователей СК РФ.

У Кремля не может быть позиции по задержанию экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В противном случае, это будет попыткой влиять на следственные органы, считает Песков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость