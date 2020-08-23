Слесарь нашел в колодце у «Горбушки» 2 млн фальшивых рублей

В Москве слесарь во время рабочей смены нашел в колодце 2 млн рублей, сообщает Telegram -канал Baza.

Бригада слесарей Мосводостока выехала на работы в район Филевского парка около торгового центра «Горбушка».

Мужчина полез в колодец и там нашел пакет с купюрами.

Позже выяснилось, что найденные деньги — фальшивка. Кроме того, в колодец их подбросил коллега рабочего — так он решил разыграть товарища, пишет Lenta.ru. После этого слесарю стало плохо с сердцем.

Между тем житель Алтая переехал в Новосибирск и прекрасно жил на фальшивые деньги. В общей сложности «потратил» 300 тыс. фальшивых рублей — 60 купюр указанного номинала. Пока его не задержали полицейские.