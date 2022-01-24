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Происшествия

Смерть женщины в крещенской проруби в РПЦ назвали «жуткой трагедией»

Трагедия в Ленинградской области произошла 19 января, во время Крещения.

Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год.
Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год.
Анна Зайкова

Женщина стояла в купальнике на краю проруби, перекрестилась, а затем с головой прыгнула в воду. Ее сразу затянуло под лед, обратно выплыть она не смогла. Один из присутствовавших мужчин нырнул в прорубь следом, но было слишком поздно, пишет Газета.Ru.

Тело погибшей до сих пор не могут найти спасатели. Женщина, которая утонула на крещенских праздниках в проруби, окуналась в неподготовленном месте, пояснил пресс-секретарь Гатчинской епархии, иерей Александр Асонов. Асонов назвал произошедшее в Ленинградской области, где на Крещение в проруби на реке Оредеж утонула женщина, «жуткой трагедией», передает РИА «Новости».

«Купание в этом месте не было согласовано с властями и церковью. При этом рядом, менее километра, была санкционированная купель, где находились полиция, МЧС, скорая помощь. Но люди решили устроить свое частное мероприятие», — указал иерей.

Telegram-канал Baza пишет, что на глазах у мужа и своих детей утонула 40-летняя юрист строительной компании.

ЧП произошло в окрестностях деревни Выра на реке Оредеж. Священник Виктор Гавриш, комментируя гибель женщины на сайте «Православие и мир» сообщил, что у нее осталось двое детей.

Гавриш в связи с трагедией раскритиковал российскую традицию купаться в проруби на Крещение. Он отметил, что 20 лет подряд сам поддерживал этот обычай, воспринимая его как духовный подвиг. Однако затем понял, что заблуждался, и купание в проруби может навредить человеку не только физически, но и духовно.

«Купание в проруби <…> превратилось скорее в драйвовый флешмоб для „реальных пацанов“ и крутых девчонок. <…> Это даже не ЗОЖ, так как результаты чаще всего противоположные. Скорее проверка себя на слабо — окунулся? Мужик!», — пояснил священник.

Обычай окунаться в прорубь на крещенских праздниках появился в народе, а не продвигался церковью, и распространился он в России только недавно. Гавриш отметил, что некоторые люди утверждают, будто после проруби испытывают «духовные», «благодатные» ощущения. Однако, пояснил священник, на самом деле они чувствуют эйфорию из-за реакция организма на стресс и переохлаждение, это не имеет отношения к религиозному опыту.

Ранее президент РФ Владимир Путин прислушался к рекомендациям Церкви и не стал окунаться в прорубь на Крещение.

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