Путин прислушался к рекомендациям Церкви и не стал окунаться в прорубь на Крещение

Президент РФ Владимир Путин не стал окунаться в прорубь в праздник Крещения.

Глава государства прислушался к рекомендациям Церкви из-за ситуации с пандемией, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 2020 году Путин также изменил этой русской традиции, поскольку погода была слишком теплой и не было снега. К тому же в тот день президент РФ находился в Берлине.

Тем не менее, как сообщали в Кремле, Путин, по традиции окунается в прорубь на Крещение. Так, например, в 2018 году он окунулся в иордань на озере Селигер после посещения мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь», пишет bfm.ru.

В 2021 году президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье, сообщал Кремль. Британцы оказались в шоке от Путина, окунающегося в ледяную воду.

Песков также ответил на вопрос журналистов о том, крещеные ли внуки президента.