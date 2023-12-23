Смертельная авария произошла на трассе Барнаул - Новосибирск

ДТП произошло в Черепановском районе.
Водитель квадроцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Он получил несовместимые с жизнью травмы.
По факту случившегося проводят проверку.
Накануне утром квадроцикл столкнулся с фурой, сообщает "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло в Черепановском районе.
Водитель квадроцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Он получил несовместимые с жизнью травмы.
По факту случившегося проводят проверку.
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