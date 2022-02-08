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Происшествия

В бийском баре произошла смертельная драка. Подробности

Вечером 21 января в одном из баров Бийска произошла драка между двумя посетителями. Для одного из них полученные травмы оказались смертельными.

Потасовка в бийском баре.
Потасовка в бийском баре.
Скриншот видео с камеры в баре

По официальным данным следователей, конфликт между незнакомыми ранее мужчинами произошел по малозначительному поводу.

«32-летний местный житель нанес несколько ударов 29-летнему мужчине, в результате которых он упал и ударился головой», — говорится в сообщении краевого СК.

31 января потерпевший скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.

2 февраля суд заключил подозреваемого под стражу.

Следователи готовят доказательства для предъявления мужчине обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Потасовка попала на камеру видеонаблюдения. Кадры опубликовало Бийское телевидение.

Потасовка в бийском баре.
Потасовка в бийском баре.
Скриншот с камеры в баре

Подробности

Один из знакомых с ситуацией рассказал «КП — Барнаул», что погибший — бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии.

«Они пришли в бар, этот парень, который в последствии скончался, вел себя вызывающе, смотрел в упор, не отводя взгляд. Бармена просили сделать ему замечание, он его корректно попросил перестать провоцировать конфликт, но потерпевший его не послушал. Его также пыталась увести за столик девушка, которая была рядом с ним, он оттолкнул ее», — рассказал собеседник.

Подозреваемый — известный в наукограде тренер по боксу, добавляет издание. Причем якобы по результатам освидетельствования мужчина оказался трезв.

Сейчас он находится в СИЗО, но собирается обжаловать решение о мере пресечения.

Конфликта ранее не обсуждался в сети. По данным «Бийского рабочего», свидетели драки и знакомые участников сделали все, чтобы видео и сама история не просочились в социальные сети.

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